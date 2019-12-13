Jandarmadan ruhsatsız silah ve kaçak alkollü içecek operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan ruhsatsız silah ve kaçak alkollü içecek operasyonu

6 saat önce

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ayrı iş yeri ve 1 eve yapılan kaçak alkollü içecek ve ruhsatsız tabanca operasyonunda 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarmadan ruhsatsız silah ve kaçak alkollü içecek operasyonu, System.String[]

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ayrı iş yeri ve 1 eve yapılan kaçak alkollü içecek ve ruhsatsız tabanca operasyonunda 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, farklı adreslerde ruhsatsız tabanca ve kaçak alkollü içecek bulunduğu yönünde istihbarat aldı. Gelen bilgileri değerlendiren Jandarma ekipleri Yeniçağa'da bulunan 3 ayrı iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda ev ve iş yerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 217 adet tabanca fişeği, 9 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet oyun makinesi, 15 litre kaçak bandrolsüz viski, 17 litre kaçak votka, 3 litre kaçak şarap, 128 kilogram kıyılmış tütün, 3 kilo 610 gram puro tütünü, 29 bin 700 adet dolu makaron, 14 adet sigara doldurma aparatı, 307 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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