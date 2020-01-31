Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adet tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermilerin ele geçirildi.

Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adet tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermilerin ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, M.Ç. isimli şahsın çevre illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Simav ilçe merkezi ve köylerinde pazarlayacağı bilgisi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


Şahsın aracında yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.


Şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rusya'nın en büyük avcılık kulübünün altından büyük bir mafya organizasyonu çıktı
Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]