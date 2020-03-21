Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Sakarya'da, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.