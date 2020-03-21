Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Jandarmadan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Sakarya'da, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
Sakarya'da, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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