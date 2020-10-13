İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLDE FETÖ OPERASYONU: 32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul DHA

İstanbul merkezli 15 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK 'ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon yapıldı. 15 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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2- JANDARMADAN SAHTE ALKOL OPERASYONU

İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; bir kişinin sürekli olarak Arnavutköy'de bulunan bir depoya gelerek koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.B.'nin ve E.C.'ye ait depoda sahte alkol ürettiğini belirledi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan S.B.'yi yakaladı.S.B.'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 25 koli içerisindeki 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 625 litre sahte alkol ele geçirdi.

E.C.'ye ait depoda ise 54 koli içerisinde 25 litrelik beyaz renkli plastik bidonlarda 1350 litre sahte alkol, metal arıtma tankı, 2 adet plastik depolama su tankı, 2 adet soğutmada kullanılan klima paneli ve su dinamosu ele geçirildi. E.C. ve S.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi