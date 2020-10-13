İstanbul'da jandarma 1975 litre kaçak alkol ele geçirdi - Son Dakika

Arnavutköy'de jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 1.975 litre kaçak alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Arnavutköy'de bulunan bir depoya koliler içerisinde malzeme indirdiği ve buradan da yükleme yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 2 kişinin sürekli depoya girip çıktığını belirledi.

Şüpheli S.B'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulunan jandarma, kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta yapılan aramada 25 litrelik plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 625 litre kaçak alkol bulundu.

Depo olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise 1350 litre kaçak alkol, metal arıtma tankı, 2 su tankı, elektrik panosu, 2 soğutmada kullanılan klima paneli ve su dinamosu ele geçirildi. S.B. ile adreste bulunan E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.