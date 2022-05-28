Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

28.05.2022 00:57
Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esenyurt'ta düzenlediği sahte alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esenyurt'ta düzenlediği sahte alkol operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Çok miktarda sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda zanlıların sahte alkol imalatı için 2,5 milyon lirayı bulan düzenek hazırladıkları görüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 7 şüpheli şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisini alarak harekete geçti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi. Sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri; Esenyurt, Sultangazi, Fatih ve Bağcılar ilçelerinde tespit edilen adreslerde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 7 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 15 ton etil alkol, 150 litre rakı esansı, 100 litre viski esansı, 100 litre votka esansı, 120 bin adet içki şişesi kuşağı, 150 bin adet içki şişesi etiketi, 355 bin adet kapak, 1 adet damıtma kazanı, 2 adet plastik tank, 6 adet alkolmetre, 307 bin sahte TAPDK bandrolü ve örgütün dağıtım ağında kullandıkları 3 araç ele geçirildi.

Şebekeden 2,5 milyonluk düzenek

Sahte alkol üreticilerinin üretim yaptıkları alanda kurdukları düzenek ise ekipleri şaşkına çevirdi. Düzenekte etil alkolü damıtmak ve satışa hazır hale getirmek için maliyeti yaklaşık 2,5 milyon lira olan bir düzenek kurulduğu görüldü.

Gerçeğe yakın tekel ve yabancı bandrol üretilmiş

Sahte alkol üreticilerinin, gerçeğe yakın halde şişeleme yapmak için bandrol, tekel, TAPDK bandrolü ve yurtdışı ürünleri de kullanılan sahte bandrollerden de kullandıkları görülürken, şişeleme kapaklarının da gerçeğiyle birebir aynı şekilde üretildiği tespit edildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Esenyurt, Jandarma, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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