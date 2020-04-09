Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu
7 saat önce
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:31 Kaynak: İHA
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