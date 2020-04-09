Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

6 saat önce

Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

OSMANİYE - Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte dezenfektan ve kolonya ürettiği ileri sürülen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 bin litre sahte dezenfektan ile kolonya yapımında kullanılan 4 bin litre metil alkol ele geçirildi.

Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu

Osmaniye, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:50 Kaynak: İHA

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