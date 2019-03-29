Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sahte Gübre Operasyonu

Jandarmadan Sahte Gübre Operasyonu

1 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 300 kilo sahte gübre ele geçirildi.

Jandarmadan Sahte Gübre Operasyonu, System.String[]
İZMİR'in Bergama ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 300 kilo sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi Bağlar mevkisindeki bir depoda sahte gübre üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 18.30 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait sahte bandrollü bin 300 kilo gübre ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.B., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Jandarma, Bergama, İzmir, Güncel
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