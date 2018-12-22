Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu

5 saat önce

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tekel bayi ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tekel bayi ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar ilçesinde sahte içki imalatı yapıldığı ihbarını değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli İ.A'nın Bağcılar'daki evine operasyon düzenledi. Operasyonda, kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce litre sahte rakı, 3 dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş gibi taklit edilen sahte etiketler ile alkolmetre ele geçirildi.

Alkol kokusunu bastırmak için yumuşatıcı kaynatmış

Evde incelemede bulunan ekipler, şüphelinin ürettiği alkolün kokusunun diğer evlere ve çevreye yayılmasını engellemek için tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığını, "aile oturuyor" izlenimini vermek için evin önüne kadın ayakkabıları koyduğunu belirledi.

İ.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:19 Kaynak: AA

Bağcılar, Jandarma, Güncel
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