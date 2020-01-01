Jandarmadan sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan sahte içki operasyonu

6 saat önce

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içkiyi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.

Jandarmadan sahte içki operasyonu, System.String[]

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşında kaçak ve sahte içkiyi piyasaya sürmeye çalışılanlara göz açtırmadı.


Edinilen bilgilere göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozcağız beldesi eski terminal mevkisinde, hazırladığı sahte içkileri içkili mekanlara pazarlayan M.K.'yı gözaltına aldı. M.K.'nın yaptığı sahte içkileri seyyar satıcı tezgahı altında saklayarak taşıdığını belirleyen ekipler yaptıkları aramada üretilen sahte içkileri ele geçirdi. Olay şüphelisi M.K. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ile 4733 Sayılı TAPDK hükümleri çerçevesinde yasal işlem başlatıldı. - BARTIN

Kozcağız, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:06 Kaynak: İHA
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