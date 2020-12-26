JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

İSTANBUL'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2,5 ton etil alkol ile çok sayıda sahte içki kiti ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayrampaşa ve Maltepe'de bazı işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü

bilgisi üzerine operasyon yaptı. Eş zamanlı baskınlarda, işletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarındayapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan viski, votka ve rakı esansları ile gliserin olmak üzere toplam 1285 sahte içki kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi. Jandarma, sahte içki konusunda uyarıda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"nın araması istendi.