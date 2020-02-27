JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU; SAHTE İÇKİ ÜRETİP, SATAN TEKEL BAYİİ SAHİBİ YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU; SAHTE İÇKİ ÜRETİP, SATAN TEKEL BAYİİ SAHİBİ YAKALANDI - Son Dakika

JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU; SAHTE İÇKİ ÜRETİP, SATAN TEKEL BAYİİ SAHİBİ YAKALANDI

11 dakika önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 3 adrese düzenlediği operasyonda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ele geçirildi.

JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU; SAHTE İÇKİ ÜRETİP, SATAN TEKEL BAYİİ SAHİBİ YAKALANDI, System.String[]

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 3 adrese düzenlediği operasyonda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda sahte içki, üretip, sahibi olduğu tekel bayiinde satan kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. isimli bir kişinin, bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Ekipler depo ve çevresini takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.Y.'nin depoda ürettiği sahte içkileri, evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğu ve Avcılar'da bulunan kendisine ait tekel bayiinde sattığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli M.Y. elinde koli ile bir apartmanının bodrum katında yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ile bidon ele geçirildi.  Jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

Baskından görüntüler

Ele geçirilenlerin görüntüsü


- İstanbul
İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
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