Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 bin 450 TL sahte para ele geçirilirken, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 bin 450 TL sahte para ele geçirilirken, bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde sahte para ve dolandırıcılık olayı geldi. Yapılan ihbar sonrasında JASAT ve İstihbarat Timleri ile birlikte yapılan çalışmalarda şüphelinin B.A. olduğu belirlendi. Şüpheli B.A. Sivas'ın Gemerek ilçesinde yapılan çalışmalarla yakalanarak gözaltına alındı.


B.A.'nın evinde yapılan aramalarda 11 bin 450 TL sahte para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet 9 milimetre av tüfeği fişeği, 40 adet 12 calibre fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi.


Yetkililer gözaltına alınan B.A. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fırsatçılar işbaşında! 30 TL'lik maske 300 TL oldu
Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan sahte para operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]