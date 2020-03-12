Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı

7 saat önce

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Tortum ilçesinde 3 kişi sahte para kullanarak büyükbaş hayvan satın aldı. Durumu fark eden hayvan sahibi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi. İstihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından şahısların Erzurum'un Oltu ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 209 adet sahte 100 TL, 25 bin TL suç gelirini aklamakta kullanılan para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet hayvan küpesi ele geçirildi.


Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Altay Bayındır ameliyat oldu Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:23:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]