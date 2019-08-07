Jandarmadan sahte para uyarısı
1 saat önce
Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı
öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.
Van İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında jandarma sorumluluk bölgesindeki hayvan pazarlarını gezerek mahaller ve kahvehanelerde de bilgilendirme etkinlikleri düzenleyip vatandaşlara broşür dağıttı. Hayvan sahiplerinden, ellerine sahte para veya çek geçtiğinde '156 Jandarma İhbar' hattına bildirmelerini isteyen ekipler, kur değerini bilmedikleri yabancı paralarla alışveriş yapmamaları konusunda da uyardılar. - VAN
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