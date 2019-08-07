Son Dakika Haberleri: Jandarmadan sahte para uyarısı
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Jandarmadan sahte para uyarısı

1 saat önce

Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.

Jandarmadan sahte para uyarısı, System.String[]
Van'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan hayvan pazarları ile mahaller ve kahvehanelerde sahte para uyarısı yaptı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında jandarma sorumluluk bölgesindeki hayvan pazarlarını gezerek mahaller ve kahvehanelerde de bilgilendirme etkinlikleri düzenleyip vatandaşlara broşür dağıttı. Hayvan sahiplerinden, ellerine sahte para veya çek geçtiğinde '156 Jandarma İhbar' hattına bildirmelerini isteyen ekipler, kur değerini bilmedikleri yabancı paralarla alışveriş yapmamaları konusunda da uyardılar. - VAN
Kurban Bayramı, Jandarma, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:09 Kaynak: İHA
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