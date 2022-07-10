Son dakika haber... Jandarma'dan sahte parfüm operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber... Jandarma'dan sahte parfüm operasyonu

10.07.2022 10:02

Son dakika haberi: Jandarma'dan sahte parfüm operasyonuİSTANBUL Yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internetten satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma'dan sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL Yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internetten satan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, dünyaca ünlü çeşitli markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanmış binlerce sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi. Adresi takibe alan ekipler belirlenen adrese çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

Birebir sahte parfüm üretmişler

Şüpheli tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli D.K. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi Son dakika haber! Jandarma'dan dron ile havadan denetim Son dakika haber! Jandarma'dan dron ile havadan denetim
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Jandarma'dan sahte parfüm operasyonu - Son Dakika

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