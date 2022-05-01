Son dakika... Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon - Son Dakika

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

16 adrese düzenlenen operasyonda suç örgütlerine sahte plaka üreten ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri satan 10 şüpheli şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 16 adrese düzenlenen operasyonlarla; suç örgütlerine sahte plaka üreten ve inşaatlardan çaldıkları malzemeleri satan 2 organize suç örgütüne üye 10 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlarda 200 kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 plaka kesme makası, 291 plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri; kimliği belirsiz şüpheli şahısların suç örgütü kurarak Silivri'de bulunan inşaat ve iş yerlerinde hırsızlık yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin güvenlik kameralarında fark edilmemek ve yakalanmamak için, hırsızlık olayında kullandıkları araca her seferinde farklı sahte plaka taktıkları belirlendi.

Araştırmalarına sahte araç plakalarını da dahil eden JASAT ekipleri, hırsızlık çetesinin bağlantılı olduğu sahte plaka üreten başka bir suç örgütünün daha izine ulaştı. JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelileri yakalamak için, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde bulunan 16 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 200 kalıp tahtası, 100 kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalın bakır kablo, 100 sahte plaka, 1 plaka basma makinesi, 1 plaka kesme makası, 291 plaka basımında kullanılan metal harf ve rakamlar, 3 demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı. Aralarında örgüt liderinin de olduğu 10 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.