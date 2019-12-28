Jandarmadan sahte ve kaçak içkiye ağır darbe - Son Dakika
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Jandarmadan sahte ve kaçak içkiye ağır darbe

6 saat önce

Jandarma ekiplerince yurt genelinde sahte ve kaçak içkiyle mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl 1 milyon 120 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 971 bin 588 sahte bandrol ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yurt genelinde sahte ve kaçak içkiyle mücadele için yürütülen çalışmalar kapsamında, bu yıl 1 milyon 120 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 971 bin 588 sahte bandrol ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimlerinin, halkın sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak içkiyle mücadelesi kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl içinde KOM başta olmak üzere tüm asayiş birimlerince bu kapsamda toplam 1144 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 milyon 120 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 971 bin 588 sahte bandrol ele geçirilirken, 1597 şüpheli gözaltına alındı. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 87 milyon lira vergi kaybının da önüne geçildi.

Bu arada, istihbari ve analiz çalışmaları kapsamında, ülke genelinde yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki olaylarında artış olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma, yılbaşı öncesinde vatandaşların sahte alkollü içecekten kaynaklı sağlık sorunu yaşamaması için son 1 ayda operasyon ve tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, aralarında sahte içki imalathanelerinin de bulunduğu adreslere son bir ayda 172 operasyon yapıldı.

Son bir ayda 254 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda, 183 bin litre sahte ve kaçak içki ile 2 milyon 512 bin 213 sahte bandrole el kondu.

Jandarmadan sahte ve kaçak içkiye ağır darbe

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:33 Kaynak: AA
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