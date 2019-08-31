Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sakin Kent'e uyuşturucu operasyonu
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Jandarmadan Sakin Kent'e uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ula'nın Akyaka Mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satın aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarmadan Sakin Kent'e uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ula'nın Akyaka Mahallesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satın aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.


Dosya savcısından alınan arama kararı sonrası üç ayrı noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 75 gram Skunk maddesi, 3 gram metamfetamin ve 1 gram da kokain maddesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde bağlantılı olduğu tahmin edilen bir miktar paraya da el koydu.


3 ayrı olayda gözaltına alınan şüpheliler B.E.G., İ.İ.D, Y.K ve B.T. isimli şüphelilerin Jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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