JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET - Son Dakika
Son Dakika Güncel JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET - Son Dakika

JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

7 saat önce

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve beraberindeki heyet, 9 Aralık'ta Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette her türlü zorluğa rağmen çok iyi bir asker, kahraman bir komando, gözü kara bir patlayıcı madde imha uzmanı evlat yetiştiren anne Gözüaydın'a çiçek takdim edilerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Ayrıca şehidin ailesine Şehadet Belgesi ile Hizmet Şildi Takdim edildi.

Şehidin evinde ve Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında Kuranı Kerim okundu ve dualar edilerek kabri çiçeklerle donatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, beraberindeki heyete şehit ailesine gösterdikleri ilgi ve desteklerden ötürü teşekkür ederek şehidin hatırasına ve onun emaneti olan ailesine her daim sahip çıkılacağını bildirdi.

JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET

Jandarma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 05:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: JANDARMADAN ŞEHİT AİLESİNE ANLAMLI ZİYARET - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]