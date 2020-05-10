Jandarmadan şehit annelerine Anneler Günü sürprizi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutlayıp çiçek takdim etti.



Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı güne denk gelen anneler gününde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit annelerini tek tek ziyaret ederek sürpriz bir anı yaşattı. Ellerinde çiçeklerle gören ve duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.



Jandarma ekipleri ziyarette Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'in selamlarını iletip, şehit annelerine gönderilen çiçek ve hediyeleri teslim etti. - MANİSA