Jandarmadan şehit çocuğuna sürpriz doğum günü: İyi ki doğdun Yusuf - Son Dakika

Samsun'da jandarma tarafından şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Samsun Salıpazarı Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli jandarma devriyesi, 2015 yılında Hakkari'de şehit düşen P. Er Coşkun Sekmen'in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Mezar ziyaretinin ardından doğum günü pastası ile şehidin evine giden jandarma ekibi, şehidin oğlu Yusuf Sekmen'e 6. yaş gününde sürpriz yaptı. Odaya "İyi ki doğdun Yusuf'umuz" diye giren jandarma, alkışlar arasında minik Yusuf'a pastayı üfletti. Çocuğun doğum gününü kutlayan jandarma, ona çeşitli hediyeler de verdi. Sürpriz doğum günü, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Doğum günü kutlaması görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından "Nice sağlıklı yıllara Yusuf" diye paylaşıldı. - SAMSUN