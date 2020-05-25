Jandarmadan şehit kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinin Abalı köyü sınırları içinde, 2012 yılı haziran ayında, mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın Osmaniye'de yaşayan kızı 9 yaşındaki Eyşan Açıcı'ya jandarma ekipleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan şehit kızı Eyşan Açıcı için sürpriz doğum günü hazırladı. Pasta alan ekipler ailenin yaşadığı Alibeyli Mahallesi'ndeki evine gitti. Anne Songül Açıcı ile birlikte kapıyı açan Eyşan Açıcı, ellerinde doğum günü pastası ile gelen askerleri karşısında görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Ardından pasta üzerindeki mumlara üfleyen şehit kızı, jandarma personeline teşekkür etti. Şehit eşi Songül Açıcı da kızının doğum gününü unutmayıp bu güzel süprizi hazırlayan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul başta olmak üzere tüm personele teşekkür edip, bayramlarını kutladı.