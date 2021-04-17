Jandarmadan şehit oğluna sürpriz doğum günü - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem'in oğlu Yağız Efe için jandarma ekipleri tarafından sürpriz doğum günü düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem'in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe'yi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı doğum gününde yalnız bırakmadı. Vali Erdinç Yılmaz adına sürpriz doğum günü pastası hazırlatan ekipler Yağız Efe'nin yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Şehit yakınının kucağında kapıyı açan Yağız Efe, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı. Giydiği askeri kıyafet ile çekilen fotoğrafının pasta üzerine işlendiği doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Yağız Efe'ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Öte yandan şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Vali Erdinç Yılmaz'a sürpriz doğum günü için teşekkür etti. - OSMANİYE