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JANDARMADAN ŞEHİT ÖĞRETMENİN EŞİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI

6 saat önce

İSTANBUL Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i okulunda ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

JANDARMADAN ŞEHİT ÖĞRETMENİN EŞİNE ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI, System.String[]
İSTANBUL Jandarma Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier'i okulunda ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

İstanbul'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in öğretmen eşi Fatma Yenier, şehidin meslektaşları tarafından unutulmadı. İstanbul Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma  Albay İlker Şimşek ve İstanbul Jandarma Komutanlığı personeli,  Yenier'i öğretmenlik yaptığı Sarıyer'deki Bahçeköy Türkan Efe İlkokulunda ziyaret etti.

Yenier'in öğretmenler gününü kutlayan Şimşek,  bir demet çiçek ve hediye takdim etti. Okul Müdürü Mehmet Altunhan'ı da ziyaret eden

Şimşek, plaket sundu.  Jandarma Albay Şimşek ve beraberindekiler, öğretmenlere çiçek hediye ederken öğrencilere de oyuncak dağıttı.

Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, 6 Eylül 2019'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde  Motosikletli Asayiş Tim Komutanı olarak görevliyken Arnavutköy'de yolunda trafik kazası geçirerek şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sınıftan görüntüler

-Öğrenciler oyuncakları ve çiçekleri

-Fatma Yenier'den detay görüntüler

-Fatma Yenier röp.

-Fatma Yenier'e çiçek teslimi

-Okul müdürüne plaket  teslimi

-Jandarmanın çocuklara oyucak dağıtması

-Genel ve detay


İstanbul, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:51 Kaynak: DHA
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