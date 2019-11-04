Son Dakika Haberleri: Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa
Son Dakika Güncel Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa

Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa

7 saat önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen muhabir Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya adına kütüphane oluşturdu.

Jandarmadan şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'ya vefa, System.String[]

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen muhabir Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında derede akıntıya kapılarak şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya adına kütüphane oluşturdu.


Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Duygulu anların yaşandığı törende şehit Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın (36) babası Şaban Kapaklıkaya ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kapaklıkaya ailesini öğretmenler ve askerler teselli etti.


Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Zeren, okulun kütüphane ihtiyacı bulunduğunu ve hiç kitaplarının olmadığını belirterek, "İl Jandarma Komutanlığımız bu anlamda bize katkı sağladılar. İl Jandarma Komutanlığımız yaklaşık 700 kitap bağışı yaptı. Biz de Soğanlı Dağı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın adını kütüphanemize verdik" dedi.


Okunan duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Mustafa Tetik, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çayak ve şehidin ailesi katıldı. - ÇORUM

Jandarma, Eyüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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