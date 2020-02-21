Jandarmadan şehitlere vefa - Son Dakika
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Jandarmadan şehitlere vefa

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, ilçede bulunan şehit mezarlıklarını kontrol ederek, mezarlıkta bulunan Türk bayraklarını yenilediler.

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SAMSUN (İHA) – Samsun İl Jandarma ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, ilçede bulunan şehit mezarlıklarını kontrol ederek, mezarlıkta bulunan Türk bayraklarını yenilediler.


Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Şehit P. Asteğmen Köksal Tekel ve Şehit Shh. Uzm. Çvş. Nejat Yaman'ın ailelerini ziyaret etti. Yapılan aile ziyaretlerinin ardından ilçede bulunan şehit mezarlıkları kontrol edilip, Türk bayrakları yenilendi.


Jandarma personelleri, şehitlerin kabrinde dua ettikten sonra bayrak yenileme ve kontrol işlerini de yaptı. - SAMSUN

Tekkeköy, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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