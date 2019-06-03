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Jandarmadan şeker tadında 'bayram uygulaması'

1 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bayram öncesi trafik uygulaması yapıldı.

Jandarmadan şeker tadında 'bayram uygulaması', System.String[]
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince bayram öncesi trafik uygulaması yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Ramazan Bayramı tatili süresi içerisinde vatandaşların huzur içerisinde bayram tatili geçirebilmeleri ve sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bayram tatilinde de sıkı denetimlere devam edildiği bildirildi.

Trafik uygulamalarında havadan drone cihazı ile denetimlere ağırlık verildiği, radarlı hız denetimleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uygulamaların dikkat çektiği tespit edildi. Bu bayramda kazaların azaltılmasına yönelik uygulamaların devam ettiği, araç sürücü ve yolcularına tatil süresince ekipler tarafından 'Şeker Tadında Bir Bayram ve Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla bayram şekeri ikram edildiği gözlendi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
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