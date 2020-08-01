Jandarmadan şeker tadında uygulama - Son Dakika

Jandarmadan şeker tadında uygulama

ERZURUM - Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve İl Jandarma trafik şube ekiplerince Oltu Tortum kara yolu Orcuk kavşağında Kurban Bayramı süresince trafik denetlemelerini Dron ile sürdüren ekipler iyi bayramlar dileklerinden bulunarak sürücülere şeker kolonya ikram ettiler.

Jandarma ekipleri uzun yoldan gelenleri araçtan indirerek sohbet edip dinlenmelerini sağladıktan sonra yollarına devam ettiler. Ekipler, sürücülerin daha güvenli sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını evlerine sevdiklerine kavuşmaları için bayram süresinde uygulamaların devam edeceğin bildirdiler. Sürücüler ise yapılan uygulamalardan son derece memnun olduklarını belirtiler.

Vatandaşlar, "Bu uygulamanın sadece bayram süresince değil sürekli olmasını istiyoruz. Trafik kurallarına uymayanları uyarıyorlar, bu çok güzel. Herkes şu anda bayram ederken Jandarma personelimiz çalışıyor, denetliyorlar bu bizleri rahatlatıyor" dediler.