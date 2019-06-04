Jandarmadan şekerli bayram denetimi
8 dakika önce
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde jandarma trafik ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp şeker ikram etti.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
'nun Kabadüz
ilçesinde jandarma trafik ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp şeker ikram etti.
Kabadüz İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Kabadüz-Ordu karayolunda Ramazan Bayramı
nedeniyle denetim yaptı. Jandarma ekipleri, uygulamada durdurdukları araçların sürücüleri ve yolcuların bayramını kutlayıp şeker ikram ettiler. Jandarma, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verdi.
Jandarma trafik ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanılması ve hız yapmamaları konusunda da uyarılarda bulundu. - ORDU
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