- Jandarma'dan şekerli, kolonyalı bayram sonu uygulaması - Son Dakika

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- Jandarma'dan şekerli, kolonyalı bayram sonu uygulaması

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesi Amasya- Erzincan Karayolu'nda, jandarma ekipleri uygulama noktalarında, bayramın son günü kısıtlamadan muaf olup yolda olanlara bayram şekeri ve kolonya ikram ettiler.

Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine ve yolculara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Doğu Anadolu'yu Orta Karadeniz'den İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta, Tokat ve Sivas başta olmak üzere Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Van şehirlerinden özel araçlarıyla ve otobüslerle seyahat eden vatandaşlara Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şeker ve kolonya ikramında edildi.

Jandarma kontrol noktasında sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, vatandaşların alkol testini ve Genel Bilgi Taraması'nı sorguladı.