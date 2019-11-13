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Jandarmadan servis araçları denetimi

7 saat önce

Jandarmadan servis araçları denetimiANTALYA'da jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Jandarmadan servis araçları denetimi

ANTALYA'da jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 125 okul servis aracı kontrol edilirken, servis yapmaya elverişli olmayan 8 araca 4 bin 36 lira para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilirken, 230 öğrenciye yolculuk esnasında kurallara uyması, emniyet kemerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bölgede uygulamaya devam eden jandarma, Öğrencilerimizin daha güvenli ulaşım sağlaması için çalışıyoruz ve denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın huzuru jandarmanın gururudur dedi.

Jandarmadan servis araçları denetimi

Döşemealtı, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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