Jandarmadan servis araçlarına denetim

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde okul servis araçlarını denetledi. Denetleme sırasında 55 araca 17 bin 821 lira idari para cezası uygulanırken, 18 servis aracı trafikten men edildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocuklarımızın güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmesi maksadıyla "Okul Servis Araçları Denetimi" faaliyeti icra edildi. Jandarma okul servis taşıtlarında öğrencilerin güven içinde seyahat etmelerini sağlamak için yapılan trafik denetimi sonucunda 661 okul servis aracı denetlenirken, 55 araca 17 bin 821 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 18) servis aracı trafikten men edildi. - BALIKESİR