Jandarmadan servis şoförlerine eğitim - Son Dakika
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Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.

Jandarmadan servis şoförlerine eğitim, System.String[]

Balıkesir'de jandarma trafik ekipleri servis şoförlerine sisli havada güvenli araç kullanma eğitimi verdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek, çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmelerini sağlamak maksadıyla "Okul Servis Aracı Şoförlerine Karlı, Yağmurlu ve Sisli Havada Güvenli ve Konforlu Araç Kullanma Eğitimi" faaliyeti icra edildi. Kırsal bölgelerde bulunan hayvan sahipleri ve hayvan bakıcılarına eğitim verildi. Tafik güvenliği maksadıyla bu tür eğitimlere devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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