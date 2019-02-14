Jandarmadan Sevgililer Günü Sürprizi
58 dakika önce
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.
Karabük
İl Jandarma
Komutanlığı ve Yenice
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü
nedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.
Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:13 Kaynak: İHA
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