Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sevgililer Günü Sürprizi

Jandarmadan Sevgililer Günü Sürprizi

58 dakika önce

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.

Jandarmadan Sevgililer Günü Sürprizi, System.String[]
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.

Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

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