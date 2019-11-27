Son Dakika Haberleri: Jandarmadan şiddete hayır standı
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Jandarmadan şiddete hayır standı

6 saat önce

Kilis il Jandarma komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü kapsamında broşür ve karanfil dağıtıldı.

Jandarmadan şiddete hayır standı, System.String[]

Kilis il Jandarma komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü kapsamında broşür ve karanfil dağıtıldı.

İl Jandarma komutanlığında görevli kadın jandarmalar Cumhuriyet Meydanında vatandaşların bilinçlendirilmesi kapsamında stant açtı.

Jandarmalari, karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete mücadele konusunda vatandaşlara şiddet gördüklerinde veya şiddete tanık olduklarında başvurabilecekleri yerler hakkında bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı.

Jandarma, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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