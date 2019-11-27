Jandarmadan şiddete hayır standı
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Kilis il Jandarma komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü kapsamında broşür ve karanfil dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Kilis il Jandarma komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele ve uluslararası dayanışma günü kapsamında broşür ve karanfil dağıtıldı.
İl Jandarma komutanlığında görevli kadın jandarmalar Cumhuriyet Meydanında vatandaşların bilinçlendirilmesi kapsamında stant açtı.
Jandarmalari, karanfil dağıtarak kadına yönelik şiddete mücadele konusunda vatandaşlara şiddet gördüklerinde veya şiddete tanık olduklarında başvurabilecekleri yerler hakkında bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı.
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