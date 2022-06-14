Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

14.06.2022 16:13
Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Y.B. isimli şahsın Rize'nin merkeze bağlı Çarşı ve Yeniköy mahallesinde bulunan işletmesine ve deposunda yapılan aramada piyasa değeri 55 Bin TL olan, 30 kilogram kıyılmış tütün, 250 paket toplam 50 bin adet sahte bandrollü makaron, 80 paket bandrolsüz kaçak elektronik sigara tütünü, 60 paket bandrolsüz kaçak kıyılmış sigara tütünü, 8 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 589 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 5 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. İşletmesinden ve deposundan kaçak ürünler çıkan Y.B. isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

YORUMLAR
500
Rize Eğitim-Sen'den Özlem Dursun'un Öldürülmesiyle İlgili Açıklama: 'Bu Cinayeti Kadınlar Olarak Lanetliyoruz' Rize Eğitim-Sen'den Özlem Dursun'un Öldürülmesiyle İlgili Açıklama: 'Bu Cinayeti Kadınlar Olarak Lanetliyoruz' Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 3 kişiyi daha kadrosuna kattı Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 3 kişiyi daha kadrosuna kattı Rize'de kaçak içki ve sigara ele geçirildi Rize'de kaçak içki ve sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan sigara kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement