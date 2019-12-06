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Jandarmadan "sikke" operasyonu

7 saat önce

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Roma dönemine ait 611 adet sikke ele geçirdi.

Jandarmadan

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı, Roma dönemine ait 611 adet sikke ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı.


İstanbul'da 4 şahsın ellerindeki Roma dönemine ait tarihi eserleri Yalova'da satmak istedikleri istihbaratını alan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, şahısların eşkallerini belirleyerek 4 kişiyi takibe aldı. Şahıslarla alıcı şeklinde irtibata geçen ekipler, Yalova'da buluşmak üzere sözleşti. Ekipler, alıcı kılığında 4 kişi ile Yalova il merkezinde buluştu. Şahısların yanlarındaki çantada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 611 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - YALOVA

İstanbul, Jandarma, Yalova, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
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