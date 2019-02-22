Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ve Hanönü ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiler. Operasyonda yapılan aramada 28 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca şarjörü, bin 200 adet tabanca fişeği, 32 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 30 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

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