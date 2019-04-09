Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Silah Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nizip Jandarma Komutanlığı ve KOM şube ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda Gökçeli mahallesinde ikamet eden A.U. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 58 adet kaleşnikof fişeği, 4 adet av tüfeği, 3 adet kaleşnikof şarjörü, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Ekipler, evde buluna A.U ile E. İ. isimli şahısları gözaltına aldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Jandarma, Nizip, 3. Sayfa
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