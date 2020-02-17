Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 15 şarjör, 405 mermi, 1 dürbün, 2 hücum yeleği ile 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA