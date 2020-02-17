Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika

Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarmadan silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararıyla kimliği belirlenen 3 şüphelinin adreslerine jandarma ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda H.T., İ.T. ve S.K. gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 15 şarjör, 405 mermi, 1 dürbün, 2 hücum yeleği ile 43 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan jandarma, 3 şüphelinin sorgusuna başladı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:46 Kaynak: İHA
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