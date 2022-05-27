Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

27.05.2022 18:24
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, elde edilen istihbari bilgiler çerçevesinde Güneysu ilçesine bağlı Adacami Mahallesi'nde yaşayan M.T. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yapımı tamamlanmamış tabanca, 11 adet kızak, 1 adet namlu, 1 adet icra yayı, 8 adet emniyet mandalı, 14 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 14 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 6136 kapsamında değerlendirilen oluklu av bıçağı, 2 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet USB bellek, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı (Bong) ele geçirildi. Ele geçirilen suç aletlerine el konulurken, M.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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