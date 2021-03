Jandarmadan silah kaçakçısına operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarında, Mamak Misket ve Şahintepe Mahallesi'nde ikamet eden A.S. adlı şahsın silah satmak amacıyla silah temin ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.S. adlı şahsın ev, iş yeri ve aracında yapılan aramada; 1 adet 9x19 mm çapında tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet Osmanlı dönemine ait kılıç, 2 adet Osmanlı dönemine ait bıçak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, A.S. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - ANKARA