Son Dakika Haberleri: Jandarmadan silah operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan silah operasyonu

Jandarmadan silah operasyonu

8 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Araç Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Araç İğdir Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramada 23 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet kayıtsız/belgesiz kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - KASTAMONU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 00:52:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan silah operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]