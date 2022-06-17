Jandarmadan silah operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan silah operasyonu

17.06.2022 12:11
Jandarmadan silah operasyonu

Malatya'da Jandarma silah operasyonunda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Malatya'da Jandarma silah operasyonunda 4 zanlıyı gözaltına aldı. İki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan çalışmalarda Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda şüpheli dört şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada silah mühimmat ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları adliye tarafından iki şahıs tutuklandı. - MALATYA

YORUMLAR
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Malatya'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı Malatya'da 6 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan silah operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Jandarmadan silah operasyonu - Son Dakika
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