Jandarmadan Silah Operasyonu: Koca Tutuklandı, Eşi Serbest Kaldı
31 dakika önce
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
İZMİR'in Aliağa
ilçesinde, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden ruhsatsız silah satışı yapıldığı bilgisi üzerine Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla hareket geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında silah satışını yapan çiftin adresi belirlendi. Adrese yapılan operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 20 kuru sıkı tabanca, 274 tabanca mermisi, 14 ruhsatsız av tüfeği, 26 tabanca namlusu, 13 tabanca gövdesi, 38 şarjör ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. E.B. ve eşi A.B. gözaltına alındı.
İki şüphelinin sosyal medya üzerinden sattıkları silahları, kargo şirketleri aracılığıyla alıcılara ulaştırdıkları belirlendi. Sorgularının adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:04 Kaynak: DHA
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