Son Dakika Haberleri: Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi

2 saat önce

OSMANİYE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeğinin gösterisi, büyük ilgi gördü.

Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi, System.String[]
OSMANİYE'de, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açılan silah ve teçhizat sergisi ile iz takip ve narkotik köpeğinin gösterisi, büyük ilgi gördü.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan sergide, modern silah ve teknolojik teçhizatlar, Jandarma Özel Harekat(JÖH) timleri tarafından vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca bilgilendirici el broşürleri ile kırmızı düdük projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük ve şapka dağıtıldı. 
Vatandaşlara iz takip köpeği Baron ve narkotik köpek Dora hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, "Dora, uyuşturucu tespit köpeği, Baron ise iz takip köpeği. Zaman zaman basında duyulduğu gibi kaybolan birileri olduğu zaman onları bulan iz takip köpekleri var, Baron'un işi kaybolan insanları bulmak. Dora'nın işi de çocukları, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine fırsat vermemek" dedi.  
Daha sonra  'Baron' ve 'Dora' bir gösteri sundu. Büyük alkış alan gösteri sonunda çocuklar köpekler ile bol bol fotoğraf çektirdi.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:29 Kaynak: DHA
Osmaniye, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı İki pazarcıyı vuran emekli polis: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:05:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan silah sergisi ve eğitimli köpek gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]