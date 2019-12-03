Jandarmadan silah tacirlerine darbe: 3 gözaltı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 118 tabanca, 27 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozkurt ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Muhammet Kaan T., Süleyman Vedat F. ve Serkan G. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 94 tabanca, 24 kurusıkı tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 90 kurusıkı tabanca namlusu, 2 bin mermi ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin silah yapımında kullandıkları parçaları farklı kentlerden kargo yoluyla temin ettiği, daha sonra bu parçaları birleştirip, satışını yaptıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.