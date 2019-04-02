Jandarmadan Sinan Aslan'a Teşekkür Ziyareti
17 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Van
İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli' kapsamında Van Valiliği
koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'a teşekkür plaketi takdim edilirken, proje kapsamında yaptırılan jandarma bebekleri hediye edildi.
Vatandaşların erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmesinin amaçlandığı proje için hazırlanan afişler ise, Van'ın caddelerinde bulunan bilboardlarda yerini almaya başlandı. Projenin 2019 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:30 Kaynak: İHA
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