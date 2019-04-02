Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sinan Aslan'a Teşekkür Ziyareti

Jandarmadan Sinan Aslan'a Teşekkür Ziyareti

17 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Jandarmadan Sinan Aslan'a Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli' kapsamında Van Valiliği koordinatörlüğünde paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında Tuğgeneral Yavuz Özfidan tarafından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Vali Yardımcısı Sinan Aslan'a teşekkür plaketi takdim edilirken, proje kapsamında yaptırılan jandarma bebekleri hediye edildi.

Vatandaşların erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak bilgilendirilmesinin amaçlandığı proje için hazırlanan afişler ise, Van'ın caddelerinde bulunan bilboardlarda yerini almaya başlandı. Projenin 2019 yılı boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:30 Kaynak: İHA

Sekreter, Jandarma, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağımsız Aday, Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, Yeni Parti Kurulacağının Sinyalini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:47:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Sinan Aslan'a Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]